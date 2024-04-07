Тюкавин выделил два своих матча против «Спартака»

В воскресенье вечером в Премьер-лиге лицом к лицу сойдутся «Динамо» и «Спартак». Для форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина это будет десятое дерби с «красно-белыми». Футболиста попросили вспомнить самый любимый матч против этого соперника.

«Честно, все матчи против «Спартака» у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. И ещё когда в гостях сыграли 2:2 – я тогда вышел во втором тайме и тоже смог забить», - слова Тюкавина приведены на сайте «Динамо».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» начнётся в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.