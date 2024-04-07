Тюкавин рассказал, какой вывод в «Динамо» сделали после поражения 1:4

«Динамо» в прошлом туре Премьер-лиги шокировало своих болельщиков домашним поражением от «Ростова» со счётом 1:4. Нападающий московской команды Константин Тюкавин ответил на вопрос, был ли серьёзный разговор в коллективе после той неудачной игры.

«Да, был разговор и в раздевалке сразу после игры, и потом на неделе, когда разбирали этот матч. Пришли к выводу, что если так будем играть дальше, то не победим ни одного соперника. Будем исправляться», - слова Тюкавина приведены на сайте «Динамо».

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на пять очков, проведя на игру меньше.

В воскресенье «Динамо» будет принимать «Спартак». Не пропустите текстовую трансляцию московского дерби.