Гаджиев рассказал, какую игру стоит ждать в дерби от «Динамо» и «Спартака»

Бывший главный тренер российских команд РПЛ Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какую игру ждёт от «Динамо» и «Спартака» в 23-м туре чемпионата России.

«Осторожной игры не будет, но и шашкой наголо никто не пойдёт. По второму сценарию нет резона играть ни «Динамо», ни «Спартаку». Но и закрываться ни одна команда не будет», — сказал Гаджиев.

Встреча «Динамо» - «Спартак» состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

«Спартак» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. У «Динамо» 38 очков и третья строчка.