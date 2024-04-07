Тюкавин смотрел матч «Спартака» против «Зенита»

В воскресенье вечером «Динамо» проведёт домашний матч против «Спартака» в рамках двадцать третьего тура Премьер-лиги. Нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин ответил на вопрос, смотрел ли он на неделе игру «Спартака» против «Зенита» в Кубке России.

«Да, смотрел, но это всё-таки был кубковый матч, а в воскресенье будет игра чемпионата. Думаю, после поражения они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы», - слова Тюкавина приводятся на сайте «Динамо».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:2.

Матч «Динамо» - «Спартак» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.