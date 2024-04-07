Тюкавин предположил, почему лидирует по голевым передачам в РПЛ

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал тот факт, что он сейчас является лучшим ассистентом чемпионата России.

«Честно, сам не понимаю, как так получается, что лидирую по голевым передачам. Наверное, больше меня начали искать в атаке, я отыгрываюсь с партнёрами, и некоторые голевые передачи получаются своеобразными – где-то мяч отскочет, где-то подскочет и получается голевая», - слова Тюкавина приводятся на сайте «Динамо».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Константин Тюкавин записал на свой счёт семь голевых передач.

В воскресенье «Динамо» проведёт дерби против «Спартака». Следить за игрой двадцать третьего тура чемпионата России можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.