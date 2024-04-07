Гаджиев рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Динамо» — «Спартак»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком».

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей игре нет и исход этой встречи предопределят детали.

«Фаворита в этой игре назвать нельзя. Считаю, что победа зависит от того, какая команда на данный момент, конкретно в этот день окажется на уровне своих возможностей», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 7 апреля, на «ВТБ Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.