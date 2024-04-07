Булыкин: «Динамо — небольшой фаворит матча со «Спартаком»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Динамо».

Эксперт назвал «бело-голубых» фаворитам предстоящей игры, при этом предположив, что московское дерби может пойти по непредсказуемому сценарию.

«Небольшой фаворит «Динамо», но это не тот, у которого есть хорошее преимущество перед матчем. Это дерби, ажиотаж и непредсказуемость. Могут команды сыграть очень дисциплинированно, аккуратно, а могут и понестись за тремя очками», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 7 апреля, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.