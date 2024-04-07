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Ташуев: «К отсутствию кубкового матча на неделе можно двояко относиться»

07 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Факел
1 1.62 X 3.90 2 6.20
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- То, что у вас не было на неделе кубкового матча, это плюс или минус?

- У всех по-разному, здесь можно двояко относиться, есть и плюсы, и минусы. Допустим, был бы кубковый матч, дали бы нашей молодежи попробовать, это очень важно. К сожалению, пока ребята потенциально интересные, но нет практики. Сегодня будет молодой футболист, 20-летний в составе. А кому-то мешает Кубок. Это личное дело каждого.

- Но у вас сегодня нет того, кого мы привыкли видеть в старте, это Божина. Что случилось? Почему его нет?

- После матча все-таки тяжелое поле, или просто небольшое повреждение  после матча почувствовал, и мы решили пока не рисковать. Посмотрим дальше, он сейчас лечится, это футбол.

- Говорят, что есть такая история, когда тренеры делают ставку на первые 10-15 минут и просят включиться и забыть быстрый мяч. Но в случае с вами и ЦСКА получается, что вы - самая забивающая в концовке чемпионата команда, а они - самая пропускающая. Можно ли на это делать какой-то акцент и что-то игрокам говорить?

- Концептуально если брать, то мы стараемся активно играть именно с первых минут и желательно забивать в начале всегда. Это любой тренер скажет, но пока так получается. А стратегия «ждать какого-то шанса в конце» - это закономерность другая. Если команда в конце забивает и старается доминировать, идти в атаке большими силами - значит, она хорошо физически готова. Но любой тренер скажет, что лучше забивать в первые 15 минут, а лучше снова забивать и 2:0 вести. Это лучше. А так как складывается, так складывается.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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