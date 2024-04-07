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Федотов: «Вспоминать упущенные 18 очков лучше не сейчас»

07 Апреля 2024 • 13:50 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Факел
1 1.62 X 3.90 2 6.20
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Насколько мы знаем, у вас все лидеры живы-здоровы и готовы играть, при этом есть изменения в атаке. Заболотный сегодня не начинает с первых минут. Как раз из-за того, что много играл?

- Тактически - да, вы все сами знаете и лишаете нас работы.

- То есть Мусаев пока нравится, как прогрессирует, перейдя в ЦСКА?

- Наверное, этот вызов он должен таким образом использовать, чтобы вырасти в супермастера.

- В этом сезоне  у вас именно с «Факелом» пока не то, чтобы очень складывается. Есть в этом какая-то закономерность или нет?

- Да нет. Я не вижу какой-то закономерности. Я думаю, что мы на протяжении большей части времени вели в Воронеже. Но на последних секундах пропустили этот гол. Но это игра, новый вызов, поэтому мы к этому так и относимся.

- Как бороться с проблемой концовок и теми 18 очками, которые наверняка в голове у футболистов, что они их упустили?

- Здесь, наверное, к тому отрезку чемпионата больше вопросов. Было проанализировано. На тот момент это было связано с одним, а сейчас совсем другое, игра с Воронежем, вспоминать, что было, лучше не сейчас.

- Сегодня начало встречи насколько важно, какое первое требование к футболистам с первых минут?

- Свои трибуны, какое требование может быть? Это сражение на каждом участке поля. С этого начинается футбол, потом сюда накладывается мастерство, кто кого. Как в боксе. Кто кого пересмотрит, а потом из-под этого нужно проявлять свое мастерство. С первой минуты и до финального свистка, чтобы одержать победу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов

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