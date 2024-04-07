Туфрин: «Мне Педро нравится больше, чем Артур»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил между собой бразильских новичков петербургского клуба Артура и Педро.

Эксперт признался, что несмотря на разницу в опыте, 18-летний Педро ему нравится больше, чем 26-летний Артур.

«Мне Педро нравится пока больше, чем Артур. Хотя тот вроде опытный игрок, которого купили за большие деньги. Не вижу у Артура большого потенциала. Может, он ещё раскроется», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Педро провёл за «Зенит» пять матчей, в которых забил два мяча. На счету Артура один забитый гол в тех же пяти встречах.

Свой ближайший матч петербуржцы проведут сегодня, 7 апреля, против «Балтики». Начало — в 16:30 по московскому времени.