Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матч «Оренбург» - «Рубин» состоится, проблем нет

07 Апреля 2024 • 13:38 Комментировать
Оренбург
...
Рубин
1 2.45 X 3.25 2 3.15
08.04 17:00

Проведению понедельничного матча 23-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Рубином» ничего не угрожает. Об этом сообщил Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает пост спортивного директора.

Стоит сказать, что в пятницу в городе Орск, находящемся в Оренбургской области, произошёл прорыв дамбы. Это повлекло за собой сильное наводнение.

«Матч с «Рубином» завтра состоится, никаких угроз от наводнения нет», - слова Андреева приводит Sport24.

Матч «Оренбург» - «Рубин» стартует 8 апреля в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Оренбург Дмитрий Андреев ещё теги

Новости по матчу

06 Апреля
23:59
Прогноз и ставка на точный счёт матча Оренбург — Рубин — 8 апреля 2024
22:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Рубин чемпионата России — 8 апреля 2024
13:57
Агент Орещук высказался о будущем Рыбуса
00:25
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Рубин чемпионата России – 8 апреля 2024
04 Апреля
16:22
Рахимов: «Южноамериканцы определяют игру «Оренбурга»
15:17
В «Оренбурге» заявили, что довольны Деограсией
12:00
«Рубин» собирается сделать предложение по сербскому игроку Романичу
03 Апреля
16:37
Агент Прохина: «Ближе к лету обсудим возможный выкуп Данилы «Оренбургом»
02 Апреля
17:42
Представитель Дюпина рассказал, от чего зависит будущее вратаря в «Рубине»
14:48
Орещук рассказал, когда Рыбус сможет вернуться на поле
11:40
Радимов: «Для борьбы за третье место «Рубину» надо было раньше привозить легионеров»
01 Апреля
15:50
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.56 3.95 5.40
Видео
07.04.24 в 16:30
Зенит Зенит
Балтика Балтика
1.26 5.40 9.80
Видео
07.04.24 в 16:30
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.33 3.65 2.65
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.21 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
13:50 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Вспоминать упущенные 18 очков лучше не сейчас»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Туфрин: «Мне Педро нравится больше, чем Артур»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Матч «Оренбург» - «Рубин» состоится, проблем нет
13:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Факел»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
13:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Краснодар» — куражная команда, а чемпионами, как правило, становятся прагматики»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Хороший тест для Мусаева — игра с «Зенитом» 1
13:12 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Динамо» нужно реабилитироваться за поражение от «Ростова»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Спартаку» не хватает Промеса, его отсутствие - плюс для «Динамо»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Давила и Мусаев - в старте ЦСКА на матч с «Факелом»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал игрока, из-за которого в «Спартаке» пропал креатив и идеи в атаке эксклюзив
12:54 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль или Личка: Мостовой выбрал, кто лучше
12:48 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Если «Спартак» проиграет «Динамо», то Абаскаль будет уволен» 1
12:41 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о спаде «Зенита»: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже проигрывают»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Титов объяснил, почему «Спартаку» нужно уволить Абаскаля до конца сезона
12:10 · Россия. Премьер-лига
Бышовец - о дерби «Динамо» - «Спартак»: «Будет качественный футбол, зрители останутся довольны»
Все новости
Рекомендуем