Матч «Оренбург» - «Рубин» состоится, проблем нет

Проведению понедельничного матча 23-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Рубином» ничего не угрожает. Об этом сообщил Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает пост спортивного директора.

Стоит сказать, что в пятницу в городе Орск, находящемся в Оренбургской области, произошёл прорыв дамбы. Это повлекло за собой сильное наводнение.

«Матч с «Рубином» завтра состоится, никаких угроз от наводнения нет», - слова Андреева приводит Sport24.

Матч «Оренбург» - «Рубин» стартует 8 апреля в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.