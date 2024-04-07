Смородская: «Краснодар» — куражная команда, а чемпионами, как правило, становятся прагматики»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке нынешнего розыгрыша РПЛ.

Напомним, вчера, 6 апреля, «быки» обыграли «Пари НН» (4:3) в матче 23-го тура РПЛ и вышли на первое место в турнирной таблице.

«Краснодар» — куражная команда, а чемпионами, как правило, становятся прагматики как «Зенит», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в таблице, отставая от «быков» на два очка. При этом «сине-бело-голубые» имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня, 7 апреля, против калининградской «Балтики».