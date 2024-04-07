Деменко: «Хороший тест для Мусаева — игра с «Зенитом»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о работе Мурада Мусаева на посту главного тренера «быков».

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте нынешнего года, сменив на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича.

Деменко считает, что новый наставник пока не успел внести кардинальные изменения в игру команды.

«Мусаев, считаю — лучший вариант для «Краснодара» после Ивича. По матчу с «Пари НН» было видно, что у «Краснодара» есть проблемы. Именно в оборонительной линии. Я думаю, хороший тест для Мусаева — игра с «Зенитом», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 22 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 43 набранных очка.