Тюкавин: «Динамо» нужно реабилитироваться за поражение от «Ростова»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий в преддверии поединка против «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Всегда приятно играть с такими командами. Тем более это дерби. Нужно выйти, показать свою лучшую игру и постараться реабилитироваться за поражение от «Ростова», - передает слова нападающего пресс-служба московского клуба.

«Динамо» встретится со «Спартаком» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 7 апреля. Начало поединка запланировано в 19:30 по столичному времени. Перед этой игрой «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а «красно-белые» - седьмое.