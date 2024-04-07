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Тюкавин: «Динамо» нужно реабилитироваться за поражение от «Ростова»

07 Апреля 2024 • 13:12 Комментировать

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий в преддверии поединка против «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Всегда приятно играть с такими командами. Тем более это дерби. Нужно выйти, показать свою лучшую игру и постараться реабилитироваться за поражение от «Ростова», - передает слова нападающего пресс-служба московского клуба.

«Динамо» встретится со «Спартаком» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 7 апреля. Начало поединка запланировано в 19:30 по столичному времени. Перед этой игрой «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а «красно-белые» - седьмое.

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