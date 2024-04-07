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Лахиялов: «Союз Адиева и «Ахмата» должен был состояться» эксклюзив

07 Апреля 2024 • 13:09 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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Через 2 ч. 35 мин.

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение 46-летнего специалиста Магомеда Адиева главным тренером «Ахмата».

- Поздравляю Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера «Ахмата» и желаю ему успехов. Ему предстоит тяжёлая работа: грозненцы находятся в опасной зоне таблицы, времени на раскачку нет, и поэтому результат надо будет давать с первых же матчей. Я думаю, рано или поздно союз этот должен был состояться. В последние годы Адиев добивался хороших результатов, и он вполне заслуженно получил назначение, можно сказать, в главную команду для себя. Всё-таки «Ахмат» для Адиева не просто клуб – это для него родной клуб из его республики. Но как говорят, спрос с местных бывает выше. Теперь я ещё более пристально буду следить за «Ахматом». Адиев и для махачкалинского «Легиона» не просто тренер. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в нашем клубе, и после этого она пошла по нарастающей, – сказал Лахиялов.

Магомед Адиев будет совмещать посты главного тренера «Ахмата» и сборной Казахстана. В первом матче под его руководством грозненский клуб сыграет сегодня, 7 апреля, против московского «Локомотива». Начало встречи в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов Магомед Адиев РПЛ Ахмат ещё теги

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