Тюкавин: «Спартаку» не хватает Промеса, его отсутствие - плюс для «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландец арестован в ОАЭ и не сыграет в сегодняшнем дерби.

«Промес был главной фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс», - передает слова футболиста пресс-служба «бело-голубых».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 7 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. После 21 поединка подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Гильермо Абаскаля идет лишь седьмой.