Давила и Мусаев - в старте ЦСКА на матч с «Факелом»

В рамках 23-го тура чемпионата России воронежский «Факел» на выезде сыграет против столичного ЦСКА. Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на предстоящую встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Мусаев.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Черов, Мастерной, Сенхаджи, Магаль, Квеквескири, Альшин, Багамаев, Марков, Аппаев.

Матч ЦСКА - «Факел» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.