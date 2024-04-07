Абаскаль или Личка: Мостовой выбрал, кто лучше

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой провел сравнение между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и наставником «Динамо» Марцелом Личкой.
«По-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно. Это даже не обсуждается. Личка в России провел много времени, добился того, чтобы позвали в топ-клуб. Это точно не про Абаскаля», - приводит слова Александра «РБ Спорт».
Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало поединка запланировано в 19:30 по столичному времени. Хозяева занимают третье место в таблице, а гости – седьмое.
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