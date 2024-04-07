Абаскаль или Личка: Мостовой выбрал, кто лучше

«По-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно. Это даже не обсуждается. Личка в России провел много времени, добился того, чтобы позвали в топ-клуб. Это точно не про Абаскаля», - приводит слова Александра «РБ Спорт».