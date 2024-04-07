Давыдов: «Если «Спартак» проиграет «Динамо», то Абаскаль будет уволен»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть уволен в случае поражения от «Динамо».

«Если «Спартак» проиграет, будет ли уволен Абаскаль? Думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена. Если Абаскаля не уволят, то это будет издевательством», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии дерби хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости – седьмое.