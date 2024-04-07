«Динамо» - «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Чавес Луис5'
Лещук Игорь•Скопинцев Дмитрий•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Маричаль Николас•Лаксальт Диего•Чавес Луис•Нгамалё Николя•Карраскаль Хорхе•Бителло•Тюкавин Константин
Зобнин Роман•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил•Медина Хесус•Пруцев Данил•Умяров Наиль• 4'Зиньковский Антон•Соболев Александр Сергеевич•Угальде Манфред•Свинов Илья
Сегодня. Стадион "ВТБ Арена " .
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