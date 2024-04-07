Чистяков - о спаде «Зенита»: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже проигрывают»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У каждой команды бывают подъёмы, спады. Сыграли с «Крыльями» вничью? Это футбол, все могут оступиться. Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» - все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В рамках 23-го тура Премьер-лиги «Зенит» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Встреча пройдет 7 апреля и начнется в 16:30 мск. Питерцы в случае победы вернутся на первое место в таблице.
Бан пользователя