Чистяков - о спаде «Зенита»: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» тоже проигрывают»

«У каждой команды бывают подъёмы, спады. Сыграли с «Крыльями» вничью? Это футбол, все могут оступиться. Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» - все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается», - передает слова футболиста «РБ Спорт».