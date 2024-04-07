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Титов объяснил, почему «Спартаку» нужно уволить Абаскаля до конца сезона

07 Апреля 2024 • 12:29 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов считает, что «красно-белым» нужно сменить главного тренера до окончания текущего сезона.

«Если есть замена и произвести её срочно, это будет правильный шаг. Приходит новый штаб - и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч. Бывало и такое», - цитирует Титова «Чемпионат».

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. После 21 матча «народная команда» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Гильермо Абаскаль ещё теги
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