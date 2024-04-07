Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграют против «Спартака».

«Для меня «Динамо» в этом матче фаворит. Всем победа нужна. В плане турнирной таблицы, конечно, «бело-голубым» важнее и нужнее победа в этой встрече.

Пока смотришь на «Спартак» и очень тяжело понять, на что они рассчитывают и что хотят. Видно, что без Промеса нет игры, нет креатива и идеи. Туговато, конечно», — сказал Дьяков.

Матч 23-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» пройдёт 7 апреля на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.