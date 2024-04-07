Булыкин: «Будет жаль, если «Динамо», как всегда, не поборется за призовые места в весенней части»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 23-го тура, в котором «бело-голубые» сыграют против «Спартака».

«Будет жаль, если «Динамо», как всегда, в весенней части не поборется за призовые места в весенней части чемпоината. Я на стороне «бело-голубых» в этом матче, и хочется, чтобы у них получилось обыграть «Спартак». Очки, которые «Динамо» может заработать в матче, очень нужны для борьбы за второе место в чемпионате России», — сказал Булыкин.

Матч 23-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» пройдёт 7 апреля на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.