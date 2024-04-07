Бышовец - о дерби «Динамо» - «Спартак»: «Будет качественный футбол, зрители останутся довольны»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о центральном матче 23-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».
«Спартаку» и «Динамо» не удалось подойти в хорошем состоянии к матчам после паузы. Но это не скажется на игре. Сегодня будет качественный футбол, и зрители останутся довольны», - приводит слова Бышовца «РБ Спорт».
Дерби «Динамо» - «Спартак» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В настоящий момент хозяева занимают третье место в таблице, а гости – седьмое.
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