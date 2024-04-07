Мохебби: «Карпин - один из лучших тренеров в моей карьере»

«Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».