Мохебби: «Карпин - один из лучших тренеров в моей карьере»

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохебби в беседе с журналистами поделился мыслями о работе с наставником команды Валерием Карпиным.
«Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что иранский игрок перешел в «Ростов» летом прошлого года. В составе российского коллектива Мохебби провел 28 поединков во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.
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