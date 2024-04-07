Кравцов: «Ростов» не удивил»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) признался, что соперник его ничем не удивил.

«Удивил ли «Ростов»? Нет, играли в свою игру», — цитирует Кравцова «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что в прошедшей игре сочинцы рассчитывали добиться победы.

После 22 матчей в текущем розыгрыше РПЛ команда Роберта Морена расположилась на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. От 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, «Сочи» сейчас отстаёт на пять баллов.

Свой следующий матч южане проведут 13 апреля против столичного «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.