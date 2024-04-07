Титов — об Абаскале: «Если «Спартак» победит «Динамо» — пойдут иные эпитеты»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Динамо».

Эксперт отметил, что если «Спартаку» удастся обыграть «Динамо», то многие известные футбольные люди, отправляющие Гильермо Абаскаля в отставку, начнут более благосклонно относиться к главному тренеру команды.

«Если «Спартак» сейчас победит «Динамо» с хорошим счётом при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты», — цитирует Титова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 7 апреля, на «ВТБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.