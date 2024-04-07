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Игрок ЦСКА Мендес рассказал о матче с самыми тяжёлыми погодными условиями

07 Апреля 2024 • 11:33 Комментировать
ЦСКА Москва
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Факел
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Через 1 ч. 35 мин.

Хавбек ЦСКА Виктор Мендес рассказал о погодных условиях снежного матча с «Ростовом».

«Меня делает счастливым тот факт, что я выхожу на поле и играю. Вообще латиноамериканские футболисты не привыкли к игре при такой температуре, таким погодным условиям, поэтому, конечно, тот матч запомнился и стал особенным. Это был новый опыт. Никогда до этого я не играл в таких тяжёлых погодных условиях», — цитирует чилийского футболиста пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что встреча прошла 3 декабря 2023 года на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Армейцы» обыграли южан в рамках 17-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Полузащитник отметился голом и отпраздновал его, прыгнув в сугроб.


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