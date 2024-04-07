Игрок ЦСКА Мендес рассказал о матче с самыми тяжёлыми погодными условиями

Хавбек ЦСКА Виктор Мендес рассказал о погодных условиях снежного матча с «Ростовом».

«Меня делает счастливым тот факт, что я выхожу на поле и играю. Вообще латиноамериканские футболисты не привыкли к игре при такой температуре, таким погодным условиям, поэтому, конечно, тот матч запомнился и стал особенным. Это был новый опыт. Никогда до этого я не играл в таких тяжёлых погодных условиях», — цитирует чилийского футболиста пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что встреча прошла 3 декабря 2023 года на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Армейцы» обыграли южан в рамках 17-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Полузащитник отметился голом и отпраздновал его, прыгнув в сугроб.