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Чанов оценил прогресс нападающего ЦСКА Давилы

07 Апреля 2024 • 11:27 Комментировать

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре форварда «армейцев» Виктора Давилы.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что продолжит в том же духе», - приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, что Виктор пополнил ряды московского коллектива в 2023 году. в сезоне-2023/2024 Давила поучаствовал в 20 матчах ЦСКА, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. В настоящий момент команда с 33 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.

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