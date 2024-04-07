Чанов оценил прогресс нападающего ЦСКА Давилы

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре форварда «армейцев» Виктора Давилы.
«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что продолжит в том же духе», - приводит слова Чанова Legalbet.
Напомним, что Виктор пополнил ряды московского коллектива в 2023 году. в сезоне-2023/2024 Давила поучаствовал в 20 матчах ЦСКА, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. В настоящий момент команда с 33 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.
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