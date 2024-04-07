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Голенков: «Понимал, что матч с «Сочи», возможно, будет тяжелее, чем все предыдущие»

07 Апреля 2024 • 11:22 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Футболист похвалил соперника, отметив, что это уже не тот «Сочи», который был в первой части сезона.

«Я понимал, что будет тяжёлый матч, возможно, тяжелее, чем все предыдущие. Это не тот «Сочи», который идёт на последнем месте с осени. Сейчас они подготовились и видно по играм, по проценту владения мячом — они вверху», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

После 22 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице и опережает 16-й «Сочи» на 16 очков.

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