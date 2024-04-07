Орещук: «Спартак» - это катастрофа»

Роман Орещук, бывший спортивный директор московского «Динамо», высказался о предстоящем противостоянии «бело-голубых» со «Спартаком» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«В дерби я жду победу «Динамо». «Спартак» - вообще ходящая катастрофа. С чем это связано - не могу понять. Не могу сказать, что «Спартак» физически готов хорошо», - передает слова Орещука телеканал «Матч ТВ».

Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 7 апреля, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Динамо» находится на третьем месте в таблице, а «Спартак» - на седьмом.