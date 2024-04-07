Глебов: «Хотели подарить президенту «Ростова» победу, но не получилось»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что команда хотела подарить президенту клуба Арташесу Арутюнянцу на день рождения, который он отмечал вчера, 6 апреля.

По словам Глебова, ростовчане рассчитывали подарить Арутюнянцу победу над «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ, однако сделать им этого не удалось, так как встреча завершилась с ничейным счётом 2:2.

«Что команда подарила президенту? Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В 22 турах РПЛ «Ростов» набрал 31 очко и расположился на девятом месте в турнирной таблице. От тройки лидеров южане сейчас отстают на семь баллов.