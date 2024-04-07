Экс-игрок «Спартака» ставит на победу «Динамо» в дерби

В поединке 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» примет «Спартак». Об этом матче высказал мнение бывший игрок «народной команды» Эдуард Мор.

«Игра будет голевая, с акцентом на атаку, «Динамо» сейчас находится в лучшей форме, чем «Спартак», это надо признать. Поэтому мой прогноз – победа «Динамо»», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Перед этой встречей «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а «красно-белые» - седьмое.