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Агент: «Роналдо ещё всех удивит»

07 Апреля 2024 • 10:55 Комментировать
Факел
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Ростов
14.04 16:45

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об игре своего клиента в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Напомним, в прошедшей игре 23-летний футболист отметился забитым голом, сумев сравнять счёт в концовке первого тайма.

По мнению агента, бразилец способен прогрессировать и удивлять футбольную общественность.

«Роналдо великолепно сыграл против «Сочи». Со временем он станет ещё лучше. Он ещё удивит всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

В составе «Ростова» Роналдо успел провести шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,8 миллиона евро.

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