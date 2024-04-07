Титов: «Спартаку» нужны один-два футболиста класса Промеса»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о низкой результативности «красно-белых» в текущем сезоне чемпионата России.

«Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Промеса. Оказывается, Квинси для «Спартака» - полкоманды, как вратарь в хоккее. Сравнили и увидели: креатива нет», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, что Промес был арестован в Дубае и не поможет покинуть ОАЭ.

В ближайшем поединке «Спартак» на выезде встретится с «Динамо». Столичное дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 7 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.