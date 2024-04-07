Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Адиева в «Ахмате»

В «Ахмате» рассказали, кто войдёт в тренерский штаб нового наставника команды Магомеда Адиева.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, помощниками Адиева станут Руслан Балтиев, Евгений Коструб и Ерлан Ибраим, которые также работают с главным тренером «Ахмата» в сборной Казахстана.

Напомним, на посту наставника «Ахмата» Адиев сменил Мирослава Ромащенко, проработавшего в клубе менее года.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата России «Ахмат» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч команда Адиева проведёт сегодня, 7 апреля, против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.