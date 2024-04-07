«Оренбург» - «Рубин»: Бубнов назвал победителя матча

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мыслями о матче 23-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и казанским «Рубином».

«1:2. Последняя игра «Рубина» против «Ахмата» произвела хорошее впечатление. Неслучайно гости находятся в верхней половине таблицы. Они могут обыграть «Оренбург» даже на синтетике», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Оренбург» - «Рубин» состоится в понедельник, 8 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости – восьмое.