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Агент Роналдо рассказал о том, как проходит адаптация бразильского футболиста в «Ростове»

07 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации своего клиента в российском клубе.

Напомним, вчера, 6 апреля, в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2) бразильский футболист отметился своим дебютным голом в составе южан, сравняв счёт в концовке первого тайма.

«Мы очень довольны первым голом Роналдо за «Ростов» и тем, как проходит его адаптация в команде», — цитирует агента «Чемпионат».

Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». За команду Валерия Карпина вингер успел провести шесть матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Роналдо Ростов Хулио Сезар Гранха ещё теги

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