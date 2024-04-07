Агент Роналдо рассказал о том, как проходит адаптация бразильского футболиста в «Ростове»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации своего клиента в российском клубе.

Напомним, вчера, 6 апреля, в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2) бразильский футболист отметился своим дебютным голом в составе южан, сравняв счёт в концовке первого тайма.

«Мы очень довольны первым голом Роналдо за «Ростов» и тем, как проходит его адаптация в команде», — цитирует агента «Чемпионат».

Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». За команду Валерия Карпина вингер успел провести шесть матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.