Радимов разобрал решающий пенальти в матче «Урал» - «Крылья Советов»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о решающем пенальти в матче между «Уралом» и «Крыльями Советов» в матче 23-го тура Премьер-лиги.

«Видно, что Горшков заранее поджимает ноги. Он видел, что к мячу не успевает, падает заранее и отпускает мяч. По духу игры, как мне кажется, это не пенальти. VAR оказал арбитру медвежью услугу», - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась победой самарского клуба со счетом 2:1. Благодаря этому успеху «Крылья Советов» набрали 33 балла и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Урал» с 20 очками находится на 14-й строчке.