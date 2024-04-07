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Радимов разобрал решающий пенальти в матче «Урал» - «Крылья Советов»

07 Апреля 2024 • 09:58 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о решающем пенальти в матче между «Уралом» и «Крыльями Советов» в матче 23-го тура Премьер-лиги.

«Видно, что Горшков заранее поджимает ноги. Он видел, что к мячу не успевает, падает заранее и отпускает мяч. По духу игры, как мне кажется, это не пенальти. VAR оказал арбитру медвежью услугу», - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась победой самарского клуба со счетом 2:1. Благодаря этому успеху «Крылья Советов» набрали 33 балла и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Урал» с 20 очками находится на 14-й строчке.

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