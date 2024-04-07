Титов: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» — нет»

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, почему москвичи не находят таких талантов, как 18-летний форвард «Зенита» Педро.

«Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае всё упирается в деньги. Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» — нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» — самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» минувшей зимой, однако клубы договорились о трансфере футболиста ещё летом, но на тот момент бразильский игрок ещё не достиг совершеннолетнего возраста.