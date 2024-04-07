Генич предложил ставку на «Спартак» в матче с «Динамо»

В центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» встретится со «Спартаком». Об этом поединке высказался известный футбольный комментатор Константин Генич.
«Несмотря на то, что «Спартак» играет в гостях, я считаю, что он забьет и забьет не один гол. Сколько «Спартак» пропустит - я не знаю, но ставка на тотал гостей больше 1,5 мяча выглядит интересно», - приводит слова Константина «РБ Спорт».
Столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 7 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. После 21 матча «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на седьмой строчке.
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