Генич предложил ставку на «Спартак» в матче с «Динамо»

«Несмотря на то, что «Спартак» играет в гостях, я считаю, что он забьет и забьет не один гол. Сколько «Спартак» пропустит - я не знаю, но ставка на тотал гостей больше 1,5 мяча выглядит интересно», - приводит слова Константина «РБ Спорт».