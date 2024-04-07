Желудков: «В матче с «Балтикой» жду победы «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют с «Балтикой».

Эксперт отметил сильные стороны «Балтики», при этом выразив мнение, что «Зенит» в предстоящей игре должен добиться победы.

«Мне непонятно, почему «Балтика» так низко. Они хорошо в прессинг играют, у них неплохие скорости. «Зениту» уже нельзя ошибаться, и если две игры зацепит, то появится уверенность», — цитирует Желудкова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.