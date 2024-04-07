Игнатьев: «Краснодар» выиграл в Нижнем за счёт класса»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Краснодара» над «Пари НН» (4:3) в матче 23-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, во второй части сезона «быки» не очень хорошо готовы физически, поэтому победа в прошедшей игре была достигнута за счёт мастерства.

«Выиграл «Краснодар» в Нижнем, за счёт класса игроков. Если бы у хозяев было больше мастерства, они могли взять очки в этой игре», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Благодаря этой победе «Краснодар» сумел набрать 43 очка и временной выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. Второй «Зенит», который свой матч против «Балтики» проведёт сегодня, 7 апреля, «быки» опережают на два балла.