Титов: «Пусть Педро сыграет стабильно несколько туров или сезон, как это делали Малком и Халк»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о бразильском новичке «Зенита» Педро.

Титов отметил, что для сравнений с бывшими звёздами петербургского клуба Халком и Малкомом 18-летнему вингеру необходимо провести на хорошем уровне ещё несколько туров или даже целый сезон.

«Всякое бывало на моём футбольном веку. Люди выстреливали, а потом пропадали. Поэтому пусть сыграет стабильно несколько туров или сезон, как это делали Малком, Халк», — цитирует Титова «Чемпионат».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» в феврале нынешнего года из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» футболист успел провести пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.