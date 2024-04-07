Мендес: «ЦСКА по силам снова завоевать Кубок России»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес высказался касательно амбиций своей команды в нынешнем сезоне.
«Нам хотелось бы побороться за Кубок. Команде по силам снова завоевать этот трофей. А в чемпионате мы должны сделать всё возможное, чтобы ЦСКА оказался как можно выше», - передает слова футболиста пресс-служба «армейцев».
В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвертое место, набрав 33 балла. В следующем матче «армейский» коллектив на своем поле примет воронежский «Факел». Встреча состоится сегодня, 7 апреля, начало – 14:00 по московскому времени.
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