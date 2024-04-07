Гранат — о дерби с «Динамо»: «Пусть «Спартак» продолжит свою серию без голов»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

«Если говорить про матч, то стиль команд и тренеров не предполагает осторожный футбол. Поэтому хочется видеть побольше забитых мячей. Но пусть «Спартак» продолжит свою серию без голов, а «Динамо» продолжит много забивать.», — приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Напомним, что встреча команд состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

К слову, сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. «Спартак» идет седьмым (32 очка).