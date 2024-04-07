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Титов: «На Абаскаля льётся столько дерьма, а игроки «Спартака» отмалчиваются»

07 Апреля 2024 • 09:03 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Егор Титов высказался о главном тренере московского коллектива Гильермо Абаскале, которого критикуют за плохие результаты. Он призвал футболистов поддержать испанского специалиста.

«Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льётся столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Ближайший поединок «Спартак» поведет на выезде против «Динамо». Дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 7 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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