Титов поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Спартака»

«Мы видели «Динамо» в чемпионате, не могу сказать, что они намного лучше «Спартака». Тот же «Ростов» разобрал «Динамо». Не знаю, как будет сейчас, но это старое дерби. И те хотят победить, и эти», - приводит слова Титова «Чемпионат».