Титов поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» на выезде встретятся с «Динамо».
«Мы видели «Динамо» в чемпионате, не могу сказать, что они намного лучше «Спартака». Тот же «Ростов» разобрал «Динамо». Не знаю, как будет сейчас, но это старое дерби. И те хотят победить, и эти», - приводит слова Титова «Чемпионат».
Дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в таблице РПЛ, а гости – седьмое.
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