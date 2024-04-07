Бубнов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Локомотив»

В рамках 23-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле встретится со столичным «Локомотивом». Свое мнение по этому поединку высказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. У грозненцев сменился главный тренер. Не думаю, что Адиев успеет что-то кардинально поменять за столь короткий промежуток, особенно в атаке», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмата» против «Локомотива» состоится сегодня, 7 апреля, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей грозненцы занимают 12-е место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на пятой строчке.